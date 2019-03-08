Луганск, 8 марта, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Нарушений «весеннего перемирия» украинскими войсками в Луганской Народной Республике не зафиксировано. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Как заявил официальный представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Андрей Марочко, с 00:00 часов по 07:00 8 марта обстрелов со стороны армии Украины по территории ЛНР не зафиксировано.

При этом всего за минувшие сутки было отмечено 15 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны военнослужащих ВСУ. Украинские силовики при обстрелах территории ЛНР применяли гранатомёты, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, артиллерийские орудия калибром 152 мм и 122 мм, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Под обстрелы со стороны ВСУ попали позиции Народной милиции ЛНР в районе следующих населённых пунктов: Желобок, Фрунзе, Смелое, Золотое-5, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Веселая Гора, Сокольники.

Погибших, пострадавших, а также разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Напомним, что режим «весеннего перемирия» в Донбассе вступил в силу с 00:00 часов 8 марта. Договорённости об этом достигли 7 марта в ходе переговоров участники подгруппы по безопасности Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовности ЛНР выполнять условия согласованного участниками контактной группы «весеннего» перемирия