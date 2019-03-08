Красноярск, 8 марта, 2019, 08:58 — ИА Регнум. На всех объектах Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске в период со 2 по 12 марта действуют усиленные меры безопасности. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 марта, в исполнительной дирекции Студенческих игр, этого требуют установленные правила проведения крупных международных соревнований.

Krsk2019.ru Обеспечение безопасности на Универсиаде в Красноярске

На территории всех сооружений созданы периметры безопасности. На территорию спортивного объекта посетители проходят через специально установленные пешеходные контрольно-пропускные пункты. Здесь осуществляться контроль билетов, людей и личные вещи осматривают с помощью технического оборудования.

На соревнования запрещено проносить алкоголь, колющие и режущие предметы, бутылки и так далее. Нельзя приносить с собой и продукты питания.

На всех спортивных сооружениях установлены видеонаблюдение и другие охранные системы. Безопасность обеспечивают не только силовые ведомства, но и контролеры-распорядители, а также сотрудники частных охранных организаций.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта проходит грандиозное спортивное событие — Всемирная зимняя Универсиада-2019. Город и край готовились к Студенческим играм в течение нескольких лет. На подготовку и проведение Универсиады затрачено порядка 80 млрд рублей.