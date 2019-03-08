Пекин, 8 марта, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что действия, которые ряд стран предпринимают в последнее время против различных китайских компаний, в частности Huawei, являются политическим давлением. Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 8 марта.

Эмблема Huawei

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Канады задержали по запросу США финансового директора компании Huawei, дочь основателя этой компании Мэн Ваньчжоу. Против нее сфабриковано дело на основании того, что Huawei сотрудничает с Ираном, а США ввели против этой страны санкции.

При этом власти США фактически выдавливают Huawei с американского рынка. Так, власти запретили всем американским государственным структурам сотрудничать с частными компаниями, которые используют оборудование Huawei. Компания даже подала иск против правительства США в окружной суд штата Техас.

«Если смотреть объективно и непредвзято, то несложно увидеть, что направленные в последнее время против китайских компаний и граждан действия — отнюдь не просто судебное разбирательство, это умышленное политическое давление», — заявил министр иностранных дел Китая.