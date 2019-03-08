Чита, 8 марта, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В Забайкалье сторонники партии «Единая Россия» по случаю 8 Марта организовали необычную акцию. Женщин-водителей на посту ДПС поздравлял белый «медведь», облачённый в жилет с партийной символикой. В руках мишка держал большую коробку с букетами тюльпанов и раздавал их представительницам прекрасного пола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Забайкальского отделения партии «Единая Россия» В Забайкалье поздравили женщин с Международным женским днем 8 марта на посту ДПС

«Сегодня мы поздравляем женщин с наступающим 8 марта! В наше время женщина за рулем — обычное дело, но мы знаем, что кроме вождения машины у современных женщин еще тысячи дел, которые они успевают делать в течение дня. В этот прекрасный весенний праздник, мы желаем нашим дорогим мамам, женам, бабушкам и дочерям, огромного счастья и крепкого здоровья! Мы бесконечно признательны вам за теплоту и заботу, которую вы нам дарите, за тепло и уют, за разнообразные вкусности на кухне и за душевную заботу о своих близких. С праздником, дорогие наши женщины!», — сказано в поздравлении председателя РСС Забайкальского края Алексея Саклакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 Марта, активисты многих общественных организаций во всех регионах России организовали акцию #ВамЛюбимые, в ходе которой женщинам дарят цветы и говорят добрые пожелания по случаю Международного женского дня.