Москва, 8 марта, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека при президенте России, журналист Екатерина Винокурова поздравила с 8 Марта гражданку России Марию Бутину, арестованную в США по обвинениям в работе иностранным агентом без регистрации:

Цитата со страницы российского посольства в США на facebook Мария Бутина

«Мария Бутина, с 8 марта! Выберитесь живая оттуда, пожалуйста. И да, я полгода жду ответ от Amnesty International, так как Бутина — в чистом виде узник совести».

Напомним, движение Amnesty International (Международная Амнистия) объединяет более 7 миллионов человек по всему миру, которые борются за соблюдение всех прав человека, закреплённых во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Оно добивается освобождения узников совести по всему миру.

Также Марию с Международным женским днём поздравили российские дипломаты. Они передали ей самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе. В сообщении для СМИ, опубликованном на странице посольства России в Facebook, они сообщили, что гражданка России Мария Бутина, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа.

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/photos/a.493759737501088/979631672247223/

Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично, продолжаем добиваться её освобождения и ее скорейшего возвращения на Родину, отмечается в сообщении российского посольства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2018 года гражданка России Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне и уже более полугода содержится в тюрьме. Её обвинили в том, что она якобы пыталась налаживать связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.

Причём большую часть времени Мария провела в одиночной камере. Российские дипломаты ранее неоднократно отмечали, что более 60 суток одиночного заключения, проведенные Бутиной, превысили все допустимые лимиты, установленные так называемыми «правилами Нельсона Манделы».

Напомним, отец Марии — Валерий Бутин — отмечал ранее, что его дочь не собирается получать американское гражданство, что это «полнейшая глупость и ложь».