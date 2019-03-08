Чита, 8 марта, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов написал стихи для женщин и попросил прощения и любви за всех мужчин. Видеозапись этого поздравления опубликована на официальном сайте регионального правительства. В кадре новый глава региона с красивым букетом в руках прочёл такие строки:

Цитата из видеопоздравления Александра Осипова Александр Осипов поздравляет женщин с 8 Марта в стихах

«О женина!

Ты мать жена, подруга,

Любимая — дочурка иль сестра,

В тебе Вселенная —

Страдания и мука

Быть без твоих заботы и тепла.

О женщина!

Ты тишина, покой и сила

Источник вдохновения и добра

Ты стать, погибель?

Нет, ты полнота любви

И обаяния красота.

На все дела, что ты просила

Тебя Господь благословил

И чудом нас — тебя твореньем

Он щедро одарил».

В завершение Александр Осипов произнёс:

«Поздравляю, дорогие женщины с праздником! Простите и любите нас».

Напомним, в начале октября 2018 года губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ушла в отпуск, а через неделю объявила, что «прощает всем, кому должна» и уходит в отставку. Но только 25 октября пресс-служба Кремля известила, что врио Забайкальского края назначен экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. В биографии указано, что Александр Осипов является «одним из самых эффективных и последовательных отраслевых лоббистов России».