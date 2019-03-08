«Тебя Господь благословил»: глава Забайкалья поздравил женщин в стихах
Чита, 8 марта, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов написал стихи для женщин и попросил прощения и любви за всех мужчин. Видеозапись этого поздравления опубликована на официальном сайте регионального правительства. В кадре новый глава региона с красивым букетом в руках прочёл такие строки:
«О женина!
Ты мать жена, подруга,
Любимая — дочурка иль сестра,
В тебе Вселенная —
Страдания и мука
Быть без твоих заботы и тепла.
О женщина!
Ты тишина, покой и сила
Источник вдохновения и добра
Ты стать, погибель?
Нет, ты полнота любви
И обаяния красота.
На все дела, что ты просила
Тебя Господь благословил
И чудом нас — тебя твореньем
Он щедро одарил».
В завершение Александр Осипов произнёс:
«Поздравляю, дорогие женщины с праздником! Простите и любите нас».
Напомним, в начале октября 2018 года губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ушла в отпуск, а через неделю объявила, что «прощает всем, кому должна» и уходит в отставку. Но только 25 октября пресс-служба Кремля известила, что врио Забайкальского края назначен экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. В биографии указано, что Александр Осипов является «одним из самых эффективных и последовательных отраслевых лоббистов России».