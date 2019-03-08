Мюнхен, Германия, 8 марта, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от проведения военно-морской провокации в Керченском проливе, предлагаемой вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Согласно данным издания, разговор о возможной провокации в Керченском проливе состоялся 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Источники сообщили, что Майк Пенс призвал Ангелу Меркель отправить немецкие корабли в Керченский пролив, однако канцлер отказалась. Эту идею отвергли и представители Франции, оценив ее как «ненужную провокацию».

Отмечается, что Меркель была готова к совершению разового маневра в проливе по согласованию с Францией, однако против этого выступил президент Украины Пётр Порошенко, заявивший, что такой манёвр не решит проблемы «постоянного доступа к проливу».

Напомним, 25 ноября 2018 года военные корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России в Керченском проливе. Два украинских артиллерийских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины готовятся к проведению новой провокации в Керченском проливе при участии представителей стран НАТО.

22 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министерство ведет дипломатическую работу, которая не позволит Украине повторить провокацию.