Киев, 8 марта, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об утверждении окончательного списка из 39 кандидатов на пост президента республики на предстоящих выборах. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Напомним, что ранее свои кандидатуры с выборов сняли львовский мэр Андрей Садовый и Сергей Кривонос.

Позднее стало известно, что свою кандидатуру снимает журналист Дмитрий Гнап. При этом и Гнап, и Садовый заявили, что снимают свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко.

Затем стало известно, что с выборов также снимаются депутаты Рады Дмитрий Добродомов и Евгений Мураев. При этом Мураев снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. Вилкул уже пообещал, что в случае своей победы сделает Мураева премьер-министром.

В ходе ночного заседаний ЦИК были отменены регистрации Мураева, Гнапа и Добродомова в качестве кандидатов президенты Украины.

«После отмены регистрации пяти кандидатов на пост президента Украины бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост и сведения о них», — заявили в украинском ЦИК.