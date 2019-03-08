Киев, 8 марта, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Граждане Украины вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова. Об этом заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время поездки по Закарпатью, сообщает телеканал NewsOne.

Дрова

В качестве примера он привел одно из закарпатских сел, куда газ был проведен в 2006 году. Жители села с удовольствием использовали газ для отопления и готовки, однако спустя несколько лет тарифы на газ начали расти.

По подсчетам одного из жителей села, на отопление его дома в 150 квадратных метров может уходить примерно 500 кубометров газа, которые обойдутся ему в 4 тыс. гривен (около 10 тыс. рублей).

В итоге, по словам Бойко, жители просто вынуждены переходить на дрова.

«Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова», — сказал он.

Он подчеренул, что после 2014 года граждане Украины просто не в состоянии оплачивать колоссальные счета за газ.