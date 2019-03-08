Чита, 8 марта, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Забайкальские активисты «Молодой гвардии» сегодня, 8 марта, вышли на улицы города, чтобы поздравить жительниц Читы с Международным женским днём. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM один из волонтёров акции #ВамЛюбимыеУльяна Путинцева, в настоящее время её коллеги в центре города, в квартале КСК и на Острове раздают тюльпаны.

Цитата со страницы участника акции в instagram #ВамЛюбимые

«Поздравляем прекрасный пол с праздником, желаем всего хорошего и постоянной весны. Девушки рады, они улыбаются. Было очень трогательно, когда мы остановили женщину с плачущей маленькой девочкой и вручили ей цветок, ребёнок заулыбался, а мама сказала «Спасибо». Вот такой приятный, может, чуть грустный инцидент», — отметила волонтёр.

Волонтер также сообщила, что общественники планируют в течение дня подарить женщинам 356 цветов.

Напомним, сегодня, 8 марта, мужская часть планеты поздравляет своих любимых с самым весенним и нежным праздником. К теплым словам и реальным делам присоединятся добровольцы: мужчины разных возрастов и профессий дарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах.

О том, как это происходит, волонтеры рассказывают посредством online-акции, призывая мужчин к ней присоединиться. Условия участия просты: необходимо выложить в социальную сеть инстаграм поздравления с хештегом #ВамЛюбимые, а самые интересные появятся на главном сайте акции.