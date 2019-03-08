Рим, 8 марта, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони проходит подозреваемым по делу о коррупции при вынесении решений одним из высших надзорных органов, сообщает агентство Agi.

paz.ca Сильвио Берлускони

Агентство сообщает, что прокуратура Рима заинтересовалась вердиктом Госсовета Италии, курирующего вопросы охраны законности в области управления. Отмечается, что госсовет в 2016 году отменил решение нижестоящего суда, по которому Берлускони должен был передать 9,99% акций банка Madilanum в центробанк Италии. Соответствующее решение суд вынес после проигрыша дела о финансовых преступлениях в медийной группе Mediaset.

Напомним, в 2013 году итальянский политик и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони был приговорен Верховным судом Италии к четырем годам лишения свободы, которые были заменены на общественные работы. Также Берлускони было запрещено занимать государственные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет.