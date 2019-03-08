Москва, 8 марта, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с праздником 8 марта, передает телеканал «Россия-24».

Kremlin.ru Владимир Путин

"Поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, который все мы очень любим, — сказал Путин. — Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок».

Глава государства пожелал женщинам здоровья и счастья. Он отметил, что «достигать успеха — в характере наших женщин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта Путин заявил, что в России женщины всё активнее заявляют свои права на новые профессии.