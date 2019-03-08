Киев, 8 марта, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Жители украинских деревень не могут платить за дорогой газ и вынуждены отапливаться при помощи дров, заявил украинский депутат Юрий Бойко на телеканале NewsOne.

Chmee2 Дрова

«Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова», — заявил Бойко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, газ на Украине может еще подорожать.