Вашингтон, 8 марта, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не решится помиловать экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, заявил член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Денни Хек в эфире телеканала CNN.

White House Дональд Трамп

По его словам, Трамп не решится на помилование Манафорта. Хек считает, что в случае, если Трамп все же помилует экс-руководителя своего штаба, то перейдет некую красную черту, после которой от него отвернутся его сторонники по Республиканской партии. Хек подчеркнул, что члены Демпартии США с нетерпением ожидают, когда же республиканцы отвернутся от Трампа и «поставят интересы страны выше партийных».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта суд Александрии (штат Вирджиния) приговорил Пола Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения. Манафорта также ожидает судебное заседание по другому делу в округе Колумбия, там приговор огласят 13 марта.