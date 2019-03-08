Москва, 8 марта, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Орнитологи просят жителей и гостей Москвы не трогать совят-пуховичков при обнаружении птенцов в московских парках, заявил глава проекта «Орнитарий» Вадим Мишин агентству «Москва».

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По его словам, в настоящее время жители и гости столицы могут в парках увидеть первых совят-пуховичков. Они начинают становиться активными и могут покидать свои гнезда. Орнитологи советуют не трогать птенцов, если им не угрожает непосредственная опасность, так как это может отпугнуть сов-родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой жителей Москвы предостерегали от беспокойства ежей, которых можно было обнаружить в московских парках. По словам экспертов, если ежа вывести из зимней спячки, то он не сможет снова заснуть и погибнет без пропитания.