Вашингтон, 8 марта, 2019, 02:08 — ИА Регнум. Многоразовая версия российской ракеты-носителя «Ангара» превосходна, написал глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Ангара»

«Россия имеет прекрасную ракетную технику и лучший из имеющихся двигатель. Многоразовая версия их новой ракеты «Ангара» была бы превосходной», — написал Маск.

Напомним, семейство ракет-носителей «Ангара» разработано и производится Государственным космическим научно-производственным центром им. М. В. Хруничева (Москва). В начале минувшего года центр начал разработку многоразовой ступени для ракеты легкого класса «Ангара-1.2».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2019 года разработчик сообщил, что второй запуск «Ангары-А5» (тяжелый класс ракеты-носителя) будет проходить в конце года. Первый запуск проходил в конце 2014 г.

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