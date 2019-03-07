* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 7 марта, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сесть за стол переговоров с правительством Афганистана, 7 марта передает агентство Associated Press.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Устойчивое мирное соглашение может быть достигнуто только посредством всеобъемлющего внутриафганского диалога», — заявил Гуттериш в отчете для Совета безопасности ООН.

В настоящий момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут мирные переговоры с США, однако отказываются встречаться с признанного ООН правительства Афганистана, называя его «коллаборационистским».

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