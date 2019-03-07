Киев, 7 марта, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко осудила своего оппонента и действующего президента страны Петра Порошенко за ведение бизнеса с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

По её словам, постоянно пытаясь «на кого-то натянуть одежду Кремля», Порошенко в действительности «и есть и проект, и рука Кремля». «И для этого есть конкретные факты, потому что президент Украины во время войны ведёт самый мощный бизнес с Кремлём», — сказала Тимошенко в интервью изданию LB.ua.

Она пояснила, что речь идёт, в частности, о поставках нефтепродуктов из России, а также «монопольных поставках российского сжиженного газа, для которых СБУ расчистила монопольную среду и закопала всех конкурентов».

Сама Юлия Тимошенко ранее сегодня, демонстрируя отсутствие у неё связей с Кремлём, на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом призвала Вашингтон усиливать санкции против России.