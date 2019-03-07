Нью-Йорк, США, 7 марта, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Фондовый рынок США завершил день торгов в «красной зоне» — основные индексы Уолл-стрит просели на 0,8−1%, 7 марта передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

К концу торгов индекс Dow Jones упал на 212,92 пункта (0,83%), до 25 460,54 пункта, индекс S&P 500 упал на 23,68 пункта (0,85%), до 2747,77 пункта, индекс Nasdaq упал на 83,41 пункта (1,11%), до 7422,51 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, падение на Уолл-стрит началось 6 марта — до этого на несколько сессий подряд индексы рынка «замерли в ожидании».

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