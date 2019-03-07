Мадрид, 7 марта, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Национальная судебная коллегия Испании сделала первый шаг к тому, чтобы усадить на скамью подсудимых представителей государственного предприятия Defex за коррупцию при продаже военного снаряжения Саудовской Аравии. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает испанское издание El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Решение судьи Хосе де ла Мата указывает на то, что высокопоставленные сотрудники правительства Рияда, дипломаты, а также лица, приближенные к королевской семье, получали нелегальные отчисления. В письменном отчете суда идет речь о целой системе посредников и коррумпированных служащих, созданной для фальсификации 11 контрактов ценой 48 миллионов евро. Должностные лица в Саудовской Аравии пользовались подставными компаниями, чтобы скрывать факт получения взяток.

Предприятие Defex, 51% акций которого принадлежит государственному конгломерату SEPI, оказалось в центре расследования Национальной судебной коллегии еще в 2014 году. Его подозревают в подделке контрактов в Анголе, Камеруне, Египте, Бразилии и Саудовской Аравии при продаже вооружения и оборонной техники.

Дело о переговорах с Риядом сейчас вышло на первый план: именно в связи с ним судья предлагает подвергнуть преследованию госкомпанию как юридическое лицо, ее бывшего президента Хосе Игнасио Энсинаса, нескольких менеджеров и посредников, а также еще три организации. Их хотят обвинить в совершении различных махинаций с 11 контрактами, подписанными между 2005 и 2014 годом.

Их общая стоимость, как уже было отмечено, превышает 48 миллионов евро. Восемь из этих контрактов были связаны с поставкой Саудовской Аравии боеприпасов, а еще три — запчастей для армейских бронетранспортеров. Де ла Мата счел, что есть «надежные и последовательные» доказательства того, что компания Defex получила госзаказы от Рияда за счет подкупа высокопоставленных лиц и чиновников.

Судья также учел в своем решении успехи досудебного расследования: речь идет об установлении личности некоторых подозреваемых. Благодаря разбирательству, осуществленному агентами Центральной оперативной группы (UCO) из Гражданской гвардии, удалось выявить собственников предприятий, которые под прикрытием инициалов фигурировали в документации в качестве получателей выплат. Кроме того, Хосе де ла Мата указал на их связи с различными властными структурами Рияда.

Среди упомянутых предприятий Саудовской Аравии — Labah Contracting, владение которым приписывается принцу Бен Сааду Аль Сауду. О последнем судья сообщил, что он женат на сестре человека, «очень близкого» к принцу Халеду бен Банда — главнокомандующему армейским корпусом бронемашин и брату главы национальной безопасности, принца Бандара.