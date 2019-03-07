Белград, 7 марта, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич принял решение об экстренном созыве совета безопасности страны после сообщений об утверждении парламентом Косово официальной переговорной платформы с Белградом, передаёт агентство Blic.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

Как сообщается, заседание назначено на утро пятницы, 8 марта.

Директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, комментируя принятый в Косово документ, заявил, что Приштина послала чёткое сообщение о том, что переговорный процесс окончен.

По его словам, утверждённая в Косово переговорная платформа «представляет собой последний гвоздь в крышку гроба диалога».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня парламент в Приштине принял закон, определяющий основные пункты переговорной платформы с Белградом.

В частности, Косово официально отказалось от идеи раздела территории края на сербскую и албанскую части. Также Приштина намерена требовать отмены резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и организации «суда по преступлениям Сербии».

Документ был поддержан 61 из 106 депутатов. При этом голосование прошло без участия депутатов от оппозиционных косовских партий и представителей партии «Сербский список».