Тегеран, 7 марта, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Аятолла Али Хаменеи назначил новым главой судебной власти Ирана бывшего генерального прокурора страны Ибрагима Раиси, 7 марта передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Али Хаменеи

Согласно заявлению Хаменеи, Раиси является «человеком, который знаком с судебной системой и много лет служит системе».

Раиси, ушедший в отставку с поста генпрокурора в 2016 году, в 2017 году баллотировался на президентских выборах от «Ассоциации воинствующего духовенства».

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