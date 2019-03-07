Приштина, Сербия, 7 марта, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Парламент отделившегося от Сербии края Косово на заседании 7 марта принял закон, определяющий основные пункты переговорной платформы с Белградом, передаёт сербское издание Blic.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщается, документ, в частности, предусматривает отказ Приштины от обмена территориями с Сербией. Согласно одному из пунктов, окончательное юридически обязывающее соглашение с Белградом должно предполагать «неприкосновенность границ и сохранение территории Косово в границах 17 февраля 2008 года», когда край в одностороннем порядке провозгласил независимость.

Также платформой предусматривается, что резолюция Совета Безопасности ООН 1244 должна быть отменена, поскольку соглашение «будет достигнуто при посредничестве ЕС и поддержке США, которые будут гарантами выполнения обязательств, изложенных в соглашении».

Кроме этого, Приштина намерена добиваться учреждения суда по «преступлениям Сербии в Косово», гарантий защиты прав албанской общины в Сербии, объявления всех природных ресурсов на территории края, включая водохранилище Газиводе и горнодобывающий комплекс «Трепча», суверенной собственностью Косово. Также отмечается, что все пункты соглашения должны соответствовать положениям косовской конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, переговорный процесс между Белградом и Приштиной прекратился в конце минувшего года после ряда провокационных шагов косовского руководства.

В частности, власти края ввели пошлины в размере 100% на все товары, поступающие из Сербии. Условием отмены пошлин Приштина назвала маркировку поставляемых в Косово товаров «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего односторонне провозглашённую независимость края.

Кроме этого, руководство Косово приняло решение о преобразовании действующих в крае Сил безопасности в полноценные вооружённые силы, что стало прямым нарушением резолюции СБ ООН 1244, которая допускает пребывание на территории Косово исключительно многонациональных сил под международным контролем.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.