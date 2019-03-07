Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 22:49 — ИА Регнум. 7 марта между коллективами «Зенит» и «Вильярреал» на стадионе «Крестовский «был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой «желтой субмарины».

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Первый мяч на 33-й минуте забил опытный опорный полузащитник Висенте Иборра — 0:1. Через 2 минуты Сердар Азмун вернул «Зенит» в игру, замкнув передачу Роберта Мака — 1:1.На экваторе второго тайма Херард Морено вновь вывел гостей вперед — 1:2. Через 7 минут Мануэль Морланес укрепил преимущество — 1:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Статистика матча («Зенит"/"Вильярреал»)

Удары 5/12

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 11/8

Поданные угловые 5/2

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кузяев, Ракицкий, Смольников, Барриос, Оздоев, Дриусси, Мак, Дзюба, Азмун.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

«Вильярреал»: Фернандес, Гонсалес, Льямбрич, Коста, Руис, Форналс, Иборра, Мори, Морланес, Чуквуэзе, Морено.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Желтые карточки: Коста — 14, Барриос — 37, Льямбрич — 69, Смольников — 76.

Голы: Иборра 33 — 0:1, Азмун 35 — 1:1, Морено 64 — 1:2, Морланес 71 — 1:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и ВИЛЬЯРРЕАЛ (Вильярреал, Испания)