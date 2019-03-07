Вашингтон, 7 марта, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение вице-президента США Майка Пенса послать германские боевые корабли к берегам российского Крыма. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Агентство утверждает, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, на которой Пенс возглавлял американскую делегацию, вице-президент США предложил Меркель направить боевые корабли ВМС Германии в Керченский пролив.

Меркель на это предложение ответила отказом, сославшись на позицию президента Украины Петра Порошенко.

Уточняется, что Меркель дала согласие на отправку германских боевых кораблей совместно с кораблями ВМС Франции к берегам Крыма в качестве единовременного маневра, однако Порошенко заявил, что этого недостаточна. В итоге Франция и Германия решили, что идея отправки боевых кораблей к берегам Крыма не такая уж и удачная и по сути является «ненужной провокацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года украинские боевие корабли попытались прорваться через российский Керченский пролив, однако были задержаны российскими пограничниками. Киев попытался использовать данный инцидент для очередного витка давления Запада на Россию и добился некоторых результатов.