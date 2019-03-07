Вашингтон, 7 марта, 2019, 21:59 — ИА Регнум. На Международной космической станции (МКС) началась подготовка к отстыковке космического корабля Crew Dragon. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба американского национального управления по аэронавтике (NASA).

Nasa.gov МКС

Как уточняется, в 20:15 мск начал закрываться люк корабля, после чего начнётся необходимая проверка оборудования.

Отстыковка Crew Dragon от станции намечена на 10:31 мск 8 марта. После этого корабль должен сойти с орбиты и в 16:45 мск приземлиться в Атлантическом океане.

Напомним, 3 марта беспилотный корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в автоматическом режиме совершил стыковку с модулем «Гармония» американского сегмента МКС. Аппарат доставил на станцию 182 килограмма оборудования и продовольствия для экипажа.