Дамаск, 7 марта, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Авиация США и их сателлитов, поддерживающая штурм селения Эль-Багуз, снова применила боеприпасы с белым фосфором, сообщает 7 марта государственное телевидение Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Напомним, на границе между Сирией и Ираком до сих пор продолжаются попытки курдских отрядов, контролируемых США, взять штурмом селение Эль-Багуз, удерживаемое боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе этих боёв авиация возглавляемой США коалиции наносит авиаудары, оказывая поддержку курдским формированиям.