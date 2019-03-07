Эстерсунд, Швеция, 7 марта, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Сборная Российской Федерации по биатлону заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира. Соревнования проходили в шведском городе Эстерсунд.

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В смешанной эстафете российскую сборную представляли — Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Дистанцию они смогли пройти за 1 час, 18 минут и 13,8 секунды. К сожалению, это четвертый результат.

Первое место заняли биатлонисты и Норвегии. Они прошли дистанцию за 1 час 17 минут и 41,4 секунды. На втором месте немцы, на третьем — итальянцы.

Завтра, 8 марта, состоится женская спринтерская гонка, 9 марта — мужская спринтерская гонка.