Киев, 7 марта, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины расценивает заявление МВД страны об обнаружении прослушки рядом с офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского как попытку дискредитации ведомства. Об этом говорится в распространённом 7 марта заявлении СБУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Служба безопасности Украины официально заявляет: уведомление со стороны руководства МВД Украины и приближённых к нему отдельных народных депутатов о причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением неправдивой информации с целью дискредитации украинской спецслужбы», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве подчёркивают, что в МВД заранее знали о спецоперации, которая проводилась «на основании постановления апелляционного суда Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой СБУ в государственной измене».

Отмечается, что действия МВД Украины привели к раскрытию оперативных мероприятий и срыву «операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб».

«Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, что нанесло вред национальным интересам государства», — говорится в заявлении.

Сообщается, что по данному факту Государственным бюро расследований Украины начато уголовное производство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция обнаружила прослушку на крыше здания по улице Белорусской в Киеве, где расположен офис кандидата в президенты Владимира Зеленского. В СБУ позднее заявили, что прослушивающее оборудование не было предназначено для слежки за политиком.

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