Запорожье, Украина, 7 марта, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Приговор украинскому блогеру и журналисту Павлу Волкову будет вынесен 27 марта. 6 марта в Запорожье состоялось последнее заседание суда, сообщил журналист корреспонденту ИА REGNUM.

Суд

Напомним, Павел Волков обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также в «помощи террористам». Задержан и арестован он был в сентябре 2017 года, в СИЗО провёл больше года. 25 октября 2018-го его выпустили из изолятора.

Сам он заявляет о своей невиновности. А на последнем заседании суда его защита подала ходатайство о приобщении скриншотов из электронной почты и страниц в соцсетях, из которых видно, то после того, как компьютерную технику изъяли, и в то время, пока он был в СИЗО, неизвестные вели от его имени переписку и размещали провокационные посты.

6 марта прокурор потребовал для журналиста 15 лет лишения свободы и возмещения расходов на экспертизы в размере более 38 тыс. гривен. Адвокаты же настаивают на оправдательном приговоре по всем статьям. Суд удалился в совещательную комнату.