В Косово столкнулись 11 автомобилей, много пострадавших
Приштина, Сербия, 7 марта, 2019, 21:33 — ИА Регнум. В результате крупного ДТП в Косово погиб один человек, 16 человек получили ранения, 7 марта передает агентство Associated Press.
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ДТП
Авария произошла в 50 километрах к югу от Приштины, на трассе столкнулись большой грузовик и 10 других автомобилей.
Трое из 16 раненых доставлены в госпиталь в Приштине в тяжелом состоянии. Водитель грузовика арестован.
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