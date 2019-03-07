Приштина, Сербия, 7 марта, 2019, 21:33 — ИА Регнум. В результате крупного ДТП в Косово погиб один человек, 16 человек получили ранения, 7 марта передает агентство Associated Press.

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Авария произошла в 50 километрах к югу от Приштины, на трассе столкнулись большой грузовик и 10 других автомобилей.

Трое из 16 раненых доставлены в госпиталь в Приштине в тяжелом состоянии. Водитель грузовика арестован.

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