Кострома, 7 марта, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Полицейские пресекли один из каналов торговли наркотиками в Костроме.

stevepb Наркотики

Как сообщает K1news со ссылкой на Управление МВД по Костромской области, «полицейским стало известно, что 31-летний костромич хранит у себя наркотики. Мужчину задержали и изъяли у него амфетамин общей массой 449,5 грамма».

В отношении костромича возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД предполагают, что местный житель продавал наркотики несколько месяцев, закупая оптовые партии, фасуя и распространяя через «закладки» (бесконтактный способ, не требующий личной встречи наркодиллера с покупателем).

При обыске в квартире костромича найдены 5 патронов и магазин к автомату.

ИА REGNUM напоминает, что за 2018 год костромская полиция изъяла более 15 килограммов наркотиков,

Среди распространителей запрещенных средств много молодых студентов и школьников. Пытаясь быстро заработать, они соглашаются работать курьерами у наркодиллеров, «но в итоге получают весомые тюремные сроки и сломанные судьбы».

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