Ташкент, 7 марта, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 марта принял сопредседателя узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра экономического развития России Максима Орешкина, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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В ходе встречи Мирзиёев выразил глубокое удовлетворение динамичным развитием и последовательным укреплением узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, расширением практического многопланового сотрудничества.

Было отмечено, что регулярные контакты на высшем уровне и доверительный диалог между главами Узбекистана и России, интенсификация взаимодействия и обменов между ведомствами, регионами и деловыми кругами способствовали беспрецедентной активизации продуктивного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

«Государственный визит в Узбекистан президента России Владимира Путина в октябре прошлого года наполнил сотрудничество новым практическим содержанием», —говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что по итогам 2018 года рост взаимной торговли превысил 20 процентов и достиг почти 6 миллиардов долларов, реализуются крупные инвестиционные проекты с участием ведущих российских компаний и банков, в том числе в энергетической, нефтегазовой, химической, машиностроительной, электротехнической, текстильной, пищевой и многих других отраслях.

Среди перспективных направлений взаимодействия названы создание в регионах Узбекистана агрокластеров и логистических центров с участием российских компаний, запуск нового механизма крупнооптовых поставок узбекской плодоовощной и текстильной продукции на российский рынок, формирование благоприятных условий для дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, расширение взаимных обменов и реализация совместных проектов в здравоохранении и образовании.

«Новый многоуровневый формат диалога — создание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне премьер-министров двух государств, безусловно, будет способствовать повышению эффективности и обеспечению своевременной практической реализации договоренностей по расширению многопланового партнерства», — отмечает пресс-служба.

Орешкин передал Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева.

Максим Орешкин также высоко оценил проводимые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на обеспечение устойчивого развития страны, либерализацию экономики и улучшение делового климата, поддержку инвесторов и бизнес-инициатив.

«Российской стороной выражена готовность и далее предпринимать необходимые шаги для наращивания объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных перспективных инвестиционных проектов в различных отраслях», — сообщает пресс-служба президента Узбекистана.