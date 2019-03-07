Нью-Йорк, США, 7 марта, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Российская Федерация крайне заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине. Об этом сегодня, 7 марта, заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.

Красная Весна Дом, разрушенный при обстреле. ДНР

«Мы со своей стороны прямо заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Украине, призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию, — ИА REGNUM ) ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе», — сказал Небензя.

Он отметил, что 12 февраля Совбез ООН собирался для обсуждения в связи с уже четвертой годовщиной подписания комплекса мер по реализации Минских соглашений. Однако ни о какой реализации речь на данный момент не идет.

В целом Небензя выразил благодарность ОБСЕ за объективную работу и высказывание откровенной оценки положения дел в Донбассе, в частности за подтверждение информации о том, что отсутствует какое-либо доказательство российского военного присутствия в Донбассе.