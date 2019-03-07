Белебеевский район, Башкирия, 7 марта, 2019, 20:41 — ИА Регнум. В Башкирии обрушилась кровля спортивного зала школы в селе Ермолкино. Об этом сообщает управление МЧС Башкирии.

Пресс-служба МЧС Башкирии Вид обрушившейся кровли изнутри здания

По данным ведомства, сообщение об обрушении поступило в утром 7 марта. Площадь рухнувшей кровли составила около 72 кв. метров.

Пострадавших и погибших нет. Причина обрушения устанавливается.

Пресс-служба МЧС Башкирии Результат инцидента снаружи

Здание было в аварийном состоянии и не использовалось с апреля 2018 года, уточняет ГТРК Башкортостан со ссылкой на администрацию района. После обрушения части здания занятия в школе, где обучаются 68 детей, были приостановлены.

С начала новой недели школьники будут распределены по другим учреждениям района, на уроки их будет развозить школьный автобус. Решение о дальнейшей эксплуатации здания будет принято после проведения соответствующих экспертиз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце февраля в Московской области обрушилась кровля здания школьной столовой. Площадь обрушения превысила 140 кв. м. Инцидент произошел в Можайском городском округе.

В результате происшествия никто не пострадал. Учеников и преподавателей вывели из школы. Причины произошедшего устанавливаются.