Москва, 7 марта, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Сбербанк с 7 марта снизил ставки по вкладам в долларах и евро для всех категорий клиентов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

В частности, ставки по долларовым вкладомсроком до шести месяцев снижены на 0,05%, сроком от полугода до трёх лет — на 0,15%. Ставка по премиальным пакетам снизилась на 0,25%.

Ставка по депозитам в евро в сегменте «Сбербанк Первый» снижена на 0,14%, в Sberbank Private Banking — на 0,5%.

Отметим, что доходность валютных депозитов Сбербанк понизил вслед за ВТБ и «Альфа-банком». Накануне «Альфа-банк» снизил ставки по долларовым вкладам сроком от полугода на 0,2−0,45%. Ранее ВТБ понизил ставки по долларовым депозитам на 0,5−1,15%, по вкладам в евро — в среднем на 0,25%.