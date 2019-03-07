Уфа, 7 марта, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Следствие установило новый факт получения взятки бывшим первым заместителем прокурора Башкирии Олегом Горбуновым. В отношении него возбуждено новое уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Отмечается, что взятка в размере 3 млн рублей было получена за способствование, в том числе нижестоящими должностными лицами, освобождению обвиняемых от уголовной ответственности.

Вместе с Горбуновым к уголовной ответственности привлечены 8 должностных лиц, в числе которых бывшие заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии и прокурор Советского района Уфы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, также в числе соучастников сотрудник прокуратуры Уфы, депутат гордумы, руководитель коммерческой организации, которые подозреваются по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Кроме того, фигурантом уголовного дела стал первый зам. администрации Уфы, в действиях которого усматриваются признаки преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Следствие сообщало, что все они дали показания по обстоятельствам преступления.

В отношении Горбунова, а также заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии было возбуждено ранее уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

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Горбунов пытался покинуть Россию, но был задержан в аэропорту «Шереметьево». До этого он уволился из надзорных органов.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые получили от первого заместителя мэра Уфы взятку в размере 10 млн рублей «за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы» при реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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