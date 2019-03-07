Вена, 7 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила власти Украины после запрета на въезд в страну журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершутцу. Соответствующее сообщение она разместила 7 марта в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

«Запрет на въезд корреспонденту ORF Кристиану Вершутцу на Украину является неприемлемым в Европе актом цензуры», — написала глава МИД Австрии.

Кнайсль добавила, что официальная Вена «осуждает это совершенно несовместимое с основополагающими европейскими ценностями действие и требует немедленной отмены запрета».

Напомним, в декабре минувшего года Кристиан Вершутц направил обращение правительству Австрии и руководству телекомпании ORF с просьбой оказать влияние на власти Украины. Журналист заявил, что испытывает опасение за свою жизнь из-за угроз со стороны украинских националистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда порекомендовала австрийскому журналисту обратиться и в ОБСЕ, напомнив, что штаб-квартира организации «как раз находится в Вене».