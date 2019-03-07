Москва, 7 марта, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Согласована дата перемирия в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта, об этом сообщил журналистам полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

ИА Красная Весна ДНР

«Сегодня в формате видеоконференции, в рамках подгруппы по безопасности, согласована дата начала «весеннего перемирия» в Донбассе — оно начнется с нуля часов 8 марта», — сказал Грызлов.

Усилиями посредников — представителей ОБСЕ и Российской Федерации — удалось убедить стороны конфликта договориться о прекращении огня, отметил он.

Вместе с тем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что стороны в ходе видеоконференции договорились о прекращении огня с 01:01 мск 8 марта.

29 декабря 2018 года в Донбассе начало действовать «рождественское» перемирие, согласованное участниками контактной группы в Минске, однако оно не продержалось и суток после его введения.