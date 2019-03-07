Москва, 7 марта, 2019, 19:34 — ИА Регнум. МВД составило список потенциально опасных пород собак, к их выгулу будут предъявляться особые требования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта, проект постановления МВД опубликован на портале нормативных правовых актов.

(сс) mtajmr Выгул собак

В перечень входит 69 пород собак, в нём все виды овчарок, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав, доберман-пинчер, немецкий дог, питбульмастиф, стаффордширский бультерьер, ризеншнауцер, горская гончая, ротвейлер, черный терьер, шарпей, а также метисы этих пород.

Госдума в 2018 году приняла закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула.

Прописано и исключение: если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. При этом при входе на такую территорию в обязательном порядке должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии такой собаки.