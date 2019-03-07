Вашингтон, 7 марта, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Власти США вновь направили в Колумбию груз гуманитарной помощи для Венесуэлы. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает агентство США по международному развитию (USAID).

«Гуманитарная помощь» для Венесуэлы

В очередной раз военно-транспортный самолет ВВС США С-130 доставил с военного аэродрома во Флориде в колумбийский город Кукута, расположенный на границе с Венесуэлой, груз, в который якобы входят медикаменты, медицинское оборудование, высококалорийные продукты питания и гигиенические принадлежности.

В USAID подчеркнули, что будут координироваться с властями Колумбии относительно доставки помощи непосредственно в Венесуэлу.

Напомним, что США с 2017 года официально выделили 195 млн на гуманитарную помощь Венесуэле.

Стоит отметить, что США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле, однако потерпели неудачу. Их марионеточная венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо не смогла сходу захватить власть, и противостояние приняло затяжной характер.

Затем США пытались устроить провокации на границе Венесуэлы под видом доставки гуманитарной помощи, но и эти попытки провалились.