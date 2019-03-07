Курган, 7 марта, 2019, 19:15 — ИА Регнум. В Кургане депутат городской думы от КПРФ Яков Сидоров намерен оспаривать через суд досрочную отставку мэра Сергея Руденко. Об этом он заявил на заседании городской думы во время обсуждения вопроса о назначении конкурса по отбору кандидатов на этот пост.

Kurganobl.ru Сергей Руденко

Вопрос был рассмотрен 7 марта. Как отметил депутат Вячеслав Тяжельников, на рассмотрение депутатов будут представлены две кандидатуры.

Сидоров со своей стороны считает незаконным другое решение думы, о принятии досрочной отставки мэра. Он уже подготовил административный иск о признании решения незаконным и направит его в суд.

«Такое решение было принято с нарушением регламента. Нельзя это все принимать так быстро и спонтанно, нужно все тщательно обсудить и изучить», — цитирует его издание Накануне.Ru.

Депутат считает, что о намеченном на 7 марта заседании думы узнал лишь утром Впрочем, официально в думе заявляют, что все депутаты были уведомлены ещё 6 марта, пишет Накануне.Ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Руденко досрочно ушёл в отставку. Исполняющим его обязанности стал Игорь Прозоров. При этом отметим, что в 2018 году схема управления городом была изменена. От двуглавой системы управления отказались. Новый единый мэр будет назначен по итогам конкурса.