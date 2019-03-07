Москва, 7 марта, 2019, 18:59 — ИА Регнум. МВД России разработало проект постановления правительства об утверждении перечня потенциально опасных пород собак. Документ опубликован 7 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

(сс) I_Love_Bull_Terriers Бультерьер

В соответствующий перечень МВД предлагает включить 69 пород собак. Речь идёт о породах, «обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы», а также используемых для травли и аборигенных породах, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

В предлагаемый ведомством список занесены, в частности, американский бульдог, шарпей, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бультерьер, доберман, кавказская овчарка, ротвейлер и другие породы.

Отмечается, что перечень был составлен на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти, а также Российской кинологической федерации с учётом положений Модельного закона об обращении с животными, принятого на 29-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В МВД также напомнили о принятом в России в 2018 году федеральном законе «Об ответственном обращении с животными». Согласно этому документу, выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещается, за исключением случаев, когда животное находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу. При этом при входе на данную территорию должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии собаки.