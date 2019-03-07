Донецк, 7 марта, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Донбассе украинские боевики ведут обстрел района Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной Донецкой Народной Республике Ясиноватой. Об этом сегодня, 7 марта, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Ясиноватая. ДНР

Напомним, что Васильевская насосная станция расположена в пригороде Ясиноватой, которую контролируют войска ДНР. Данный объект осуществляет водоснабжение населенных пунктов и городов по обе стороны линии фронта.

По данным военных ДНР, обстрел района насосной станции начался в 17:00 по московскому времени. Обстрел ведется из артиллерийских орудий калибром 120 мм.

«Разрывы мин фиксируются в непосредственной близости от машинного зала станции, персонал находится в укрытии», — заявил представитель ДНР.