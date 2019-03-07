Берёзовский, Свердловская область, 7 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. В свердловском городе Берёзовском начался суд над подростками, которые вечером 9 августа 2018 года насмерть забили инвалида. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

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Под суд попали четверо местных жителей. Следствие вменяет им совершение убийства из хулиганских побуждений. Преступление было совершено возле гаражно-строительного кооператива у дома на улице Исакова. Подростки заманили 20-летнего инвалида в район гаражей и забили до смерти. Юноша умер от сочетанной травмы головы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало в Берёзовском широкий резонанс. После этого суд принял решение отправить подростков под арест — кого-то в СИЗО, а кого-то под домашний.

В январе 2019 года 13-летняя девочка, которая снимала расправу на видео и затем выложила её в интернет, была отправлена в спецшколу. Такое решение принял Свердловский областной суд.