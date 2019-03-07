Лондон, 7 марта, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Мировые нефтяные цены изменились незначительно, однако Brent смогла превысить $66 за баррель, 7 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтедобыча

Нефть марки Brent выросла в цене на 11 центов до $66,10 за баррель. Нефть WTI поднялась на 22 цента до $56,44 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта нефть Brent остановилась в одном центе от $66 за баррель.

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