Киев, 7 марта, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Украины, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула. Об этом Мураев заявил сегодня, 7 марта, на брифинге.

Kharkivian (Сергій Петров) Плакат с Евгением Мураевым

«Мы объединяем наши штабы, ресурсы, для того чтобы противостоять этой власти. Я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула», — сказал Мураев.

Он подчеркнул, что в ближайшее время состоится объединительный съезд, где будут решены все вопросы объединения двух политических сил.

В свою очередь Вилкул поблагодарил Мураева за такой шаг и пообещал, что, в случае победы на выборах президента Украины, он сделает Мураева премьер-министром.