Киев, 7 марта, 2019, 18:25 — ИА Регнум. На Украине следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)Олега Гладковского, его сына Игоря и других лиц, подозреваемых в коррупции. Об этом 7 марта на брифинге в Киеве заявил глава НАБУ Артем Сытник.

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«По факту того, что мы увидели в тех сюжетах (расследования журналистов программы «Наши деньги») мы зарегистрировали два криминальных производства. Сегодня в рамках одного из них проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы (бизнесмены) и других граждан. Сейчас идут следственные действия», — сказал Сытник.

Он сообщил, что в НАБУ открыло 25 производств относительно преступлений, совершенных в структуре госконцерна «Укроборонпром».

"Всего в расследованиях фигурирует 10 госпредприятий, которые входят в структуру «Укроборонпрома». Большинство преступлений, которые расследуются, совершены с 2014 по 2017 год… Убытки частично подтверждены материалами экспертиз и составляют около 1 млрд. грн. (37,7 млн. долл). Всего расследуется 25 производств», — рассказал Сытник.

Он напомнил, что на днях НАБУ предъявило подозрения пятерым должностным лицам компании «Укрспецтехноэкспорт» в совершении растраты госсредств в особо крупных размерах.

«Среди этих должностных лиц бывший и нынешний руководитель этого госпредприятия, которое входит в состав «Укроборонпрома». Экспертизой установлены убытки на более 50 млн. грн. (1,8 млн. долл). Мной наложен временный арест на имущество подозреваемых — 25 земельных участков, 21 объект недвижимости, девять автомобилей. Относительно подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога разных сумм. Расследование касалось оплаты одному предприятию средств за работу, которую не предоставляла структура «Укроборонпрома», — добавил Сытник.

По его словам, в рамках уголовных производство к ответственности привлекаются как высокопоставленные сотрудники минобороны Украины, так и директора предприятий госконцерна «Укроборонпром».

"По известному проекту «Сена» проведена колоссальная работа детективами и прокурорами. На сегодня установлен и доказан один эпизод разворовывания почти на 17 млн. грн. Другие эпизоды сейчас в работе. Восемь подозреваемых по этому проекту привлечены к ответственности. Нельзя не затронуть дело относительно заместителя министра обороны и ряда других лиц, которые привлечены к ответственности за растрату государственных средств при осуществлении закупок топлива… По делу установлены убытки на 60 млн. грн. (2,2 млн. долл)», — рассказал Сытник.

Как сообщалось, в феврале 2019 года журналисты программы «Наші гроші» опубликовали расследование, в котором обвинили первого заместителя секретаря СНБО Гладковского, его сына Игоря Гладковского и экс-руководство госконцерна «Укроборонпром» в хищениях в оборонном комплексе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины «заработали» минимум 250 млн. грн. (9,2 млн. долл.) во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники организованной группы, куда входят представители СНБО и «Укроборонпрома», посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два — четыре раза дороже перепродавали их заводам «Укроборонпрома». Одной из таких прокладок выступал завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал Порошенко.

Напомним, 4 марта в очередной серии проекта «Наші гроші» журналисты со ссылкой на полученные от анонимного источника данные электронной переписки, озвучил информацию о коррупционной схеме закупки госкомпанией «Укрспецэкспорт» в 2016—2017 годах контрабандных российских комплектующих через третьи страны, и в частности, ОАЭ при реализации контракта в сфере ВТС с Казахстаном на проведение капремонта двух транспортных Ан-26 для казахского заказчика.

По данным расследования, закупленные фигурантами схемы в РФ за $85 тыс. шесть высотомеров для авиатехники, были поставлены через ОАЭ на Украину по цене $580 тыс. Авторы телепроекта также утверждают, что имеющаяся в их распоряжении информация подтверждает получение «откатов» при реализации данного экспортного контракта возглавлявшим на тот момент госкомпанию «Укрспецэкспорт», ныне главой госконцерна «Укроборонпром» Павлом Букиным и экс-первым секретарем СНБО, главой межведомственной комиссией при СНБО Олегом Гладковским: размер коррупционного вознаграждения составил соответственно $10 и $30 тыс.