Эр-Рияд, 7 марта, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Усилились разногласия между королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

kremlin.ru Наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд на ЧМ-2018 по футболу

По мнению издания, особая напряженность возникла между ними после убийства журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве КСА в Стамбуле. Американская разведка пришла к выводу, что именно наследный принц дал приказ убить журналиста.

Следующий пик напряженности пришелся на конец февраля этого года, когда 83-летний король отправился с визитом в Египет. В ходе этого визита советники предупредили короля, что существует угроза личной безопасности от сотрудников его личной охраны, лояльных наследному принцу.

Это привело к тому, что в ходе самого визита уже в Египте охрана первого лица была заменена другой группой из числа сотрудников министерства внутренних дел Саудовской Аравии, которые были отобраны из числа преданных ему лиц.

Кстати, по возвращении короля из Египта наследного принца не было в аэропорту среди встречающих.

Пока король был с визитом в Египте, наследный принц, как лицо, исполняющее в стране его обязанности, назначил от королевства женщину, принцессу Риму бинт Бандар бин Султан, послом в США, а также провел назначение заместителем министра обороны в чине министра своего брата Халида бин Салмана.

Ранее такие назначения производились только королем. Назначение в минобороны привело к значительной централизации власти в Саудовской Аравии в руках одной ветви правящей семьи. Британское издание сообщает, что король и его команда узнали о перестановках по телевидению.

Кроме всего прочего, король и наследный принц также имеют отличное мнение по поводу непрекращающейся войны в Йемене.