Волгоград, 7 марта, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Высказывание депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева о том, что пенсии в 8 тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», может сыграть злую шутку с членам партии «Единой России» на осенних выборах в областную думу, заявил корреспонденту ИА REGNUM волгоградский политолог, координатор клуба экспертов Волгограда Андрей Серенко.

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«Это, безусловно, циничная выходка. С точки зрения личного поведения — оно социально неприемлемое, с точки зрения политического поведения — он подставил товарищей, которые с ним в одних рядах состоят, людей, которые с их организацией связаны. Теперь это пятно лежит на всех, не только на нём», — поделился мнением эксперт.

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Политолог отметил, что принесенные членами «Единой России» извинения за высказывания однопартийца будут оправданы только в том случае, если политики в корне не согласны с мнением парламентария.

«Извинения — это ритуальная вещь. Вопрос в том, что извинения должны подчеркивать несогласие по существу с тем, что человек так сказал. Если люди действительно категорически не приемлют то, что говорит Набиев, тогда эти извинения оправданы», — подчеркнул Андрей Серенко.

Также координатор клуба экспертов Волгограда вспомнил громкие высказывания чиновниц Ольги Глацких и Натальи Соколовой, указав, что представители власти слишком далеки от простых людей и совершенно не понимают их проблем.

«Может, им кажется, что они поймали бога за бороду, они короли жизни, поэтому могут давать людям совершенно хамские советы. Мне кажется, что они действительно не понимают, как живет обычный народ и какими он озабочен проблемами», — заметил Серенко.

Андрей Серенко предположил, что история с Набиевым будет иметь продолжение на выборах в Волгоградскую областную думу и отрицательно скажется на рейтингах членов партии «Единой России».

«Я думаю, что это будет долгоиграющая история, она зацепила всех. Эта тема будет подниматься на предстоящих выборах. Это будет дополнительным камнем в огород единороссов. История плохая, история нехорошая для многих единороссов, которым она может стоить депутатских мандатов в этом году», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе заседания Волгоградской областной думы, на котором был поддержан федеральный законопроект о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, депутат от «Единой России» Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в своём положении и что маленькую пенсию получают «тунеядцы и алкоголики». Видео с заседания появилось в сети и вызвало широкий общественный резонанс.

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В Волгоградском отделении партии «Единая Россия» извинились за слова парламентария, при этом заявив, что «это сугубо личное мнение Гасана Набиева», которое не соотносится с позицией, занимаемой фракцией по этому вопросу. Сам депутат пояснил, что в качестве примера в полемике по вопросу пенсионных выплат он приводил работников конкретного предприятия, на котором ранее работал, «что, конечно же, некорректно в данном случае». На ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике рассмотрят данный инцидент и дадут оценку поведению депутата.